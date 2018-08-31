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Василий Филиппов: «Победа в Суперкубке даст импульс на весь сезон»
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Василий Филиппов: «Победа в Суперкубке даст импульс на весь сезон» 

Спорт-Экспресс 37 минут назад
Главный тренер московского "Спартака" Василий Филиппов поделился мнением о предстоящем матче за Олимп Суперкубок России против «Чеховских медведей».
— Уверен, что в матче за Суперкубок болельщики увидят очень интересный гандбол. В прошлом сезоне все наши игры с «Чеховскими медведями» проходили в равной и яркой борьбе. К сожалению, нам не удавалось победить, но сейчас мы настроены взять реванш. Встречи с многократными чемпионами страны для нас особенно принципиальны.
Не согласен с мнением, что матч за Суперкубок является товарищеским. Это престижный трофей, несмотря на то, что он стал разыгрываться относительно недавно. Перед «Спартаком» стоят самые серьезные задачи, а победа в Суперкубке даст положительный импульс на весь сезон.
В двух встречах регулярного чемпионата Суперлиги в прошлом сезоне «Спартак» и «Чеховские медведи» сыграли вничью с одинаковым счетом 31:31. В финале плей-офф подмосковная команда была сильнее в двух играх (24:21, 35:29), а в решающем матче Кубка страны красно-белые уступили 26:24.
Максим Бирюков
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