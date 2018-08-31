Ещё
Юношеская сборная России по футболу одержала победу в первом матче Мемориала Гранаткина
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юношеская сборная России по футболу одержала победу в первом матче Мемориала Гранаткина 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Юношеская сборная России по футболу до 18 лет выиграла у национальной команды Молдавии в первом матче Мемориала Гранаткина, который проходит в Санкт-Петербурге.
Встреча состоялась на стадионе «Петровский» и завершилась со счётом 2:1.
Молдаване открыли счёт уже на третьей минуте игры, усилиями Александра Осипова. Тем не менее в начале второго тайма Гамид Агаларов восстановил равенство, а на 73-й минуте Александр Михайлов забил победный мяч.
В следующем матче Россия сыграет с Литвой, которая обыграла Армению — 1:0.
Ранее волейболист Тетюхин назвал казусом присвоение футболистам сборной России званий ЗМС.
RT на русском: последние новости
«Краснодар» сыграет против Промеса на групповом этапе Лиги Европы Базаревич считает, что Мозгов мог решить свои проблемы и приехать в сборную России по баскетболу СМИ: Чемпион мира в составе сборной Франции по футболу задержан за вождение в нетрезвом виде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России забит самый позорный автогол в мире67
Роналду не взяли в сборную5
Француженку оштрафовали за оголение на US Open7
От Медведевой «сбежал» тренер16
«Спартак» отказался продавать игрока за €8 млн
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
06:47
Почему Домрачева уехала из России
Биатлон
02:37
«Ненавижу играть против нее»
Теннис Статьи
04:28
«Мог быть провал»: что делает учениц Тутберидзе особенными
Фигурное катание Статьи
00:37
От Медведевой «сбежал» тренер
Фигурное катание Статьи
00:13
Исинбаева показала идеальную фигуру
Легкая атлетика
05:22
«Он не сидел на стероидах. Он из них состоял»
MMA Статьи
08:42
Судья «удушил» бойца ММА после нокаута
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение