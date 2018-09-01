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Мужская сборная России по стрельбе из лука выиграла чемпионат Европы
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Мужская сборная России по стрельбе из лука выиграла чемпионат Европы 

Чемпионат.com + ещё 5 1 час назад
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
Мужская сборная России по стрельбе из классического лука в финале командных соревнований на чемпионате Европы по стрельбе из лука в Легнице (Польша) победила соперников из Италии со счётом 5:4. Чемпионами Европы стали Арсалан Балданов, Галсан Базаржапов и Виталий Попов. Бронзовые награды завоевали лучники из Люксембурга.
Россиянки Инна Степанова, Ксения Перова, Анна Балсунова заняли четвёртое место, проиграв в полуфинале турчанкам, а в матче за бронзу — немкам.
Стрельба из лука. Классический лук Командные соревнования Мужчины 1. Россия. 2. Италия. 3. Люксембург.
Женщины 1. Италия. 2. Турция. 3. Германия. 4. Россия.
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