Игорь Коновалов: «Рубин» растерял уже много очков, мы должны прибавлять

Полузащитник казанского «Рубина» и молодёжной сборной России Игорь Коновалов , сделавший голевую передачу в гостевом матче 6-го тура с «Ростовом» (1:1), поделился впечатлениями от игры.

«Результат матча, пожалуй, закономерен. Первый тайм более агрессивно провёл соперник, однако после перерыва мы выровняли игру. Так получилось и по счёту. Они забили в первой половине, потом нам удалось отыграться.

В целом старт чемпионата считаю для нас не очень удачным. Многовато очков уже растеряли. Это означает только то, что мы должны ещё больше работать и прибавлять. Надеюсь, дальше будут победы.

В молодёжную сборную всегда еду с удовольствием, на позитиве. Всё-таки предстоит защищать честь страны, плюс у нас сложился хороший коллектив. Нам предстоит важнейший матч с сербами. Будем готовиться и играть. Рассчитываем, что трибуны нам помогут», — сказал Коновалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Отборочный матч чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными России и Сербии пройдёт 11 сентября в Нижнем Новгороде. До этого 7 сентября россияне сыграют в Москве контрольный матч с Египтом.