Россиянки вышли в финал этапа европейского Гран-при по регби-7 в Казани

Женская сборная России по регби-7 в полуфинале второго этапа европейской серии Гран-при в Казани разгромила команду Польши со счётом 39:0. За титул россиянки поспорят с командой Франции, которая в упорной борьбе победила сборную Шотландии — 24:22. Финал соревнований в Казани состоится сегодня, 2 сентября.

Накануне на групповом этапе сборная России последовательно разгромила соперниц из Португалии, Шотландии и Уэльса.

Женская сборная России на первом этапе серии, который состоялся во Франции в конце июня, заняла второе место. В финале россиянки уступили француженкам со счётом 12:19.

Регби-7. Женщины. Европейская серия Гран-при. Второй этап. Казань, Россия

Полуфинал

Россия — Польша — 39:0 (24:0).