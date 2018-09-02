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Россиянки вышли в финал этапа европейского Гран-при по регби-7 в Казани
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Россиянки вышли в финал этапа европейского Гран-при по регби-7 в Казани 

Чемпионат.com + ещё 3 57 минут назад
Женская сборная России по регби-7 в полуфинале второго этапа европейской серии Гран-при в Казани разгромила команду Польши со счётом 39:0. За титул россиянки поспорят с командой Франции, которая в упорной борьбе победила сборную Шотландии — 24:22. Финал соревнований в Казани состоится сегодня, 2 сентября.
Накануне на групповом этапе сборная России последовательно разгромила соперниц из Португалии, Шотландии и Уэльса.
Женская сборная России на первом этапе серии, который состоялся во Франции в конце июня, заняла второе место. В финале россиянки уступили француженкам со счётом 12:19.
Регби-7. Женщины. Европейская серия Гран-при. Второй этап. Казань, Россия
Полуфинал
Россия — Польша — 39:0 (24:0).
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