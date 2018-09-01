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Россиянки вышли в плей-офф этапа европейской серии Гран-при по регби-7 в Казани
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Россиянки вышли в плей-офф этапа европейской серии Гран-при по регби-7 в Казани 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 1 сентября. Женская сборная России по регби-7 досрочно обеспечила себе выход в плей-офф второго в сезоне этапа европейской серии Гран-при в Казани.
Россиянки провели два матча группового этапа, победив португалок (38:0) и шотландок (47:0). Сборная России проведет заключительный матч группы В позднее в субботу против команды Уэльса, однако даже в случае поражения россиянки гарантированно не опустятся ниже второго места. Опередить соперниц в таблице им удастся за счет дополнительных показателей.
Матчи плей-офф этапа европейской серии Гран-при в Казани пройдут в воскресенье, соперницы россиянок станут известны позднее.
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