Россиянки вышли в плей-офф этапа европейской серии Гран-при по регби-7 в Казани

ТАСС , 1 сентября. Женская сборная России по регби-7 досрочно обеспечила себе выход в плей-офф второго в сезоне этапа европейской серии Гран-при в Казани.

Россиянки провели два матча группового этапа, победив португалок (38:0) и шотландок (47:0). Сборная России проведет заключительный матч группы В позднее в субботу против команды Уэльса, однако даже в случае поражения россиянки гарантированно не опустятся ниже второго места. Опередить соперниц в таблице им удастся за счет дополнительных показателей.

Матчи плей-офф этапа европейской серии Гран-при в Казани пройдут в воскресенье, соперницы россиянок станут известны позднее.