Россиянки вышли в полуфинал этапа европейского Гран-при по регби-7 в Казани

Женская сборная России по регби-7 в четвертьфинале второго этапа европейской серии Гран-при в Казани разгромила команду Италии со счётом 37:0. За выход в финал россиянки поспорят с командой Польши, одолевшей регбисток из Бельгии. Во втором полуфинале сыграют француженки и победительницы матча Шотландия — Ирландия.

Накануне на групповом этапе сборная России последовательно разгромила соперниц из Португалии, Шотландии и Уэльса.

Женская сборная России на первом этапе серии, который состоялся во Франции в конце июня, заняла второе место. В финале россиянки уступили француженкам со счётом 12:19. Регби-7. Женщины. Европейская серия Гран-при. Второй этап. Казань, Россия 1/4 финала Россия — Италия — 37:0 (20:0).