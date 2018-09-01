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Родриго Бекао: «Задача ЦСКА в Лиге чемпионов — выйти из группы»
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Родриго Бекао: «Задача ЦСКА в Лиге чемпионов — выйти из группы» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Защитник ЦСКА Родриго Бекао после победы над «Уралом» (4:0) прокомментировал жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов для своей команды. Армейцы попали в группу G, где сыграют с "Реалом", «Ромой» и «Викторией» Пльзень. — Поделитесь мнением об итогах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
— Мы попали в очень хорошую группу. Она, конечно, тяжелая для нашей команды, которая хочет расти, прибавлять и совершенствоваться по ходу сезона. Это будут отличные спарринги. Противостоять нам будут топ команды, и если мы хотим расти, то нам и нужно играть как раз с такими мощными соперниками.
— Задача — занять второе место в группе?
— Наша цель — выйти в следующий этап, а на каком месте закончим — вторично. Главное, чтобы мы решили основную задачу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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