Женская сборная России вышла в четвертьфинал второго этапа чемпионата Европы по регби-7

1 сентября в Казани на стадионе «Центральный» прошел первый игровой день второго этапа чемпионата Европы по регби-7 среди женских команд. Сборная России заняла в группе А первое место, выиграв три матча с разницей игровых очков 126:5, сообщает пресс-служба Федерации регби России.

Главной сенсацией первого игрового дня стало неудачное выступление сборной Англии, которые не смогла выиграть ни одного матча и не попала в четвертьфинал. Командой-открытия группового этапа можно назвать сборную Польши, которая обыграла сборные Англии и Ирландии и вышла в четвертьфинал.

2 сентября в четвертьфинале сборная России сыграет с командой Италии. Эта встреча начнется в 10:22 по московскому времени.

В других четвертьфиналах встретятся: Франция — Испания (10:00), Польша — Бельгия (10:44), Шотландия — Ирландия (11:06).