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Женская сборная России вышла в четвертьфинал второго этапа чемпионата Европы по регби-7
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Женская сборная России вышла в четвертьфинал второго этапа чемпионата Европы по регби-7 

SPORT24.ru 1 час назад
1 сентября в Казани на стадионе «Центральный» прошел первый игровой день второго этапа чемпионата Европы по регби-7 среди женских команд. Сборная России заняла в группе А первое место, выиграв три матча с разницей игровых очков 126:5, сообщает пресс-служба Федерации регби России.
Главной сенсацией первого игрового дня стало неудачное выступление сборной Англии, которые не смогла выиграть ни одного матча и не попала в четвертьфинал. Командой-открытия группового этапа можно назвать сборную Польши, которая обыграла сборные Англии и Ирландии и вышла в четвертьфинал.
2 сентября в четвертьфинале сборная России сыграет с командой Италии. Эта встреча начнется в 10:22 по московскому времени.
В других четвертьфиналах встретятся: Франция — Испания (10:00), Польша — Бельгия (10:44), Шотландия — Ирландия (11:06).
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