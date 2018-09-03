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Черчесов забыл об успехе сборной России на ЧМ-2018
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Черчесов забыл об успехе сборной России на ЧМ-2018 

Газета.Ru + ещё 62 19 минут назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что национальная команда уже забыла об успехе на домашнем чемпионате мира 2018 года.
"Это вы еще помните про чемпионат мира, а мы-то давно об этом забыли. У нас идет подготовка, вы увидели, что мы с первого дня уже кое-что поменяли в процессе подготовки. Сегодня мы разделили команду на три группы — тех, кто играл вчера в матчах чемпионата России, Роман Зобнин, Артем Дзюба и Игорь Смольников тренировались индивидуально, а остальные поиграли в квадрат, к этому подошли дифференцированно", — цитирует Черчесова ТАСС.
На чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до стадии 1/4 финала, где уступила команде Хорватии в серии послематчевых пенальти.
Ранее Черчесов назначил капитана сборной России на ближайшие два матча.
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