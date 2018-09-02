Станислав Черчесов призвал не ждать чуда от сборной России 

Главный тренер футбольной команды попросил спокойнее оценивать выступление команды на чемпионате мира 2018 года. Его слова приводит РИА Новости. «Никакого подвига в случившемся нет, подвиги все же совершаются в других местах, не в спорте», — сказал он. При этом всё же отметил, что для того чтобы отыграть мундиаль именно так, пришлось очень много работать. Черчесов рассказал о дальнейших планах национальной команды и призвал не строить необъективно высоких ожиданий. Наша сборная остановилась в шаге от полуфинала чемпионата мира. В матче 1 4 финала россияне встречались с хорватами и уступили в серии пенальти (3:4).