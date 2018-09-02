Ещё
Станислав Черчесов призвал не ждать чуда от сборной России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Станислав Черчесов призвал не ждать чуда от сборной России 

Авторадио + ещё 25 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер футбольной команды попросил спокойнее оценивать выступление команды на чемпионате мира 2018 года. Его слова приводит РИА Новости. «Никакого подвига в случившемся нет, подвиги все же совершаются в других местах, не в спорте», — сказал он. При этом всё же отметил, что для того чтобы отыграть мундиаль именно так, пришлось очень много работать. Черчесов рассказал о дальнейших планах национальной команды и призвал не строить необъективно высоких ожиданий. Наша сборная остановилась в шаге от полуфинала чемпионата мира. В матче 1 4 финала россияне встречались с хорватами и уступили в серии пенальти (3:4).
Авторадио: последние новости
Смолова не взяли в сборную России Станислав Черчесов призвал не ждать чуда от сборной России Плющенко представит Россию на Олимпиаде-2014 - источник
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сироткин побил свой рекорд в «Формуле-1»
«Спартак» огласил стартовый состав на матч с «Зенитом»1
«Витесс» Слуцкого дома разгромно уступил «Аяксу»
В России забит самый позорный автогол в мире70
Московское «Динамо» обыграло «Оренбург»
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«От меня ждут результата»: ученица Тутберидзе покорила Австрию
Фигурное катание Статьи
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:36
Жребий брошен: что ждет «Зенит» и «Спартак» в Лиге Европы
Футбол Статьи
06:47
Почему Домрачева уехала из России
Биатлон
02:37
«Ненавижу играть против нее»
Теннис Статьи
04:28
«Мог быть провал»: что делает учениц Тутберидзе особенными
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение