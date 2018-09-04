Орсаг: «Слован» не хотел получить счёт 0:3, но «Трактор» очень умная команда

Главный тренер братиславского «Слована» Владимир Орсаг прокомментировал игру своей команды в матче с челябинским «Трактором» (0:3). У «орлов» два поражения после двух матчей.

«Хотелось бы отметить, что это была хорошая игра. Да, 0:3 — не тот счёт, который мы хотели получить, но «Трактор» — это очень хорошая команда. В чем-то они были умнее нас, в каких-то моментах им больше везло… Также у нас были моменты, которые мы не реализовали. Гол во втором периоде задал общий тон игры.