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Рекордсмен сборной Голландии анонсировал прощальный матч за национальную команду
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Рекордсмен сборной Голландии анонсировал прощальный матч за национальную команду 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник катарского клуба «Аль-Гарафы» Уэсли Снейдер заявил, что заканчиваете карьеру в сборной Голландии. Об этом написал сам игрок в своем твиттере.
"6 сентября я проведу последний матч за сборную Голландии. Я провел великолепные годы, выступая за свою страну. Я очень благодарен. Это не конец моей футбольной карьеры. Я все еще силен и голоден до моей любимой игры в мире!" — написал футболист.
Свой последний матч хавбек сыграет против сборной Перу, с которым Голландия встретится 6 сентября.
34-летний Снайдер провел за голландскую команду 133 матча, что является национальным рекордом, и забил 31 мяч.
Ранее «Витесс» Слуцкого проиграл с разгромным счетом «Аяксу».
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