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Опубликован график подготовки сборной России к матчам с Турцией и Чехией
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Опубликован график подготовки сборной России к матчам с Турцией и Чехией 

Спорт-Экспресс + ещё 1 1 час назад
РФС опубликовал график подготовки сборной России к стартовому матчу Лиги наций против Турции и товарищеской игры против Чехии. С 3 по 5 сентября команда Станислава Черчесова будет заниматься в Новогорске. Вечером 5 сентября сборная вылетит в Трабзон, где проведет одну тренировку на следующий день, а 7 числа сыграет с Турцией.
После матча россияне полетят в Ростов-на-Дону, где будут тренироваться два дня, а 10 сентября сыграют с Чехией.
Полное расписание подготовки сборной России доступно на сайте РФС
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