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Российские футболисты тренируются перед отъездом в Турцию
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Российские футболисты тренируются перед отъездом в Турцию 

Вести.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Сборная России по футболу проводит последнюю перед отъездом в Турцию тренировку. В пятницу наша команда проведет в Трабзоне матч Лиги наций с турецкой сборной.
Наши футболисты проводят последнюю перед вылетом в Турцию тренировку. В занятии принимали участие все 25 игроков. Вечером в среду команда отправится на матч с турецкой сборной, который запланирован на пятницу.
Сборная России проведет свой второй матч со командой Турции в нынешнем календарном году. Первая встреча прошла в июне в Москве и завершилась вничью 1:1.
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