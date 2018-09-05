Российские футболисты тренируются перед отъездом в Турцию

Сборная России по футболу проводит последнюю перед отъездом в Турцию тренировку. В пятницу наша команда проведет в Трабзоне матч Лиги наций с турецкой сборной.

Наши футболисты проводят последнюю перед вылетом в Турцию тренировку. В занятии принимали участие все 25 игроков. Вечером в среду команда отправится на матч с турецкой сборной, который запланирован на пятницу.

Сборная России проведет свой второй матч со командой Турции в нынешнем календарном году. Первая встреча прошла в июне в Москве и завершилась вничью 1:1.