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Швец: узнал о вызове в сборную, когда начали поздравлять в WhatsApp
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Швец: узнал о вызове в сборную, когда начали поздравлять в WhatsApp 

Чемпионат.com 24 минуты назад
Полузащитник «Ахмата» Антон Швец прокомментировал вызов в сборную России по футболу на товарищеский матч с Чехией и игру Лиги наций с Турцией. Швец признался, что узнал о вызове после того, как его начали поздравлять с этим.
«Контакта с тренерским штабом сборной у меня нет. Я лично о вызове в сборную узнал в WhatsApp, когда меня поздравили. Было очень приятно узнать, что вызвали в сборную. Это значит, что хорошо работаем. Поэтому так же нужно продолжать.
О поединках ещё не думали. Знаю, что предстоит сыграть с турками в Лиге наций, а также с чехами. Приедем, услышим тренера, узнаем его мысли и будем работать», — сказал Швец в эфире «Матч Премьер» после окончания матча 6-го тура РПЛ против «Уфы» (2:1).
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