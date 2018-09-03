Швец: узнал о вызове в сборную, когда начали поздравлять в WhatsApp

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец прокомментировал вызов в сборную России по футболу на товарищеский матч с Чехией и игру Лиги наций с Турцией. Швец признался, что узнал о вызове после того, как его начали поздравлять с этим.

«Контакта с тренерским штабом сборной у меня нет. Я лично о вызове в сборную узнал в WhatsApp, когда меня поздравили. Было очень приятно узнать, что вызвали в сборную. Это значит, что хорошо работаем. Поэтому так же нужно продолжать.

О поединках ещё не думали. Знаю, что предстоит сыграть с турками в Лиге наций, а также с чехами. Приедем, услышим тренера, узнаем его мысли и будем работать», — сказал Швец в эфире «Матч Премьер» после окончания матча 6-го тура РПЛ против «Уфы» (2:1).