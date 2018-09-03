Снейдер проведет последний матч за сборную Нидерландов по футболу 6 сентября

ТАСС , 3 сентября. Полузащитник катарского клуба «Аль-Гарафа» Уэсли Снейдер проведет последний матч за сборную Нидерландов по футболу 6 сентября. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Twitter 34-летнего спортсмена.

"6 сентября я проведу последний матч за сборную Нидерландов, — написал игрок. — Я провел великолепные годы, выступая за свою страну. Это не конец моей футбольной карьеры. Я все еще силен и голоден до моей любимой игры в мире".

Сборная Нидерландов 6 сентября проведет товарищеский матч с командой Перу.

Снейдер провел за голландскую команду 133 матча, что является национальным рекордом, и забил 31 мяч.