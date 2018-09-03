Джанлуиджи Доннарумма: «Нужно сделать все, чтобы вернуть сборную Италии на подобающее место»

Голкипер «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма — о перспективах национальной команды.

— Всегда приятно возвращаться в сборную, — цитирует вратаря Football Italia. — Мы должны сделать все, чтобы вернуть сборную Италии на подобающее место.

Также игрок рассказал о матче с «Ромой» в чемпионате Италии (2:1).

— У нас отличная команда. Мы очень хотели обыграть «Рому». Наша цель — вернуть «Милан» в Лигу чемпионов, где он и должен быть. Мы сделаем все для этого.

7 сентября в матче Лиги наций сборная Италии сыграет со сборной Польши. Начало в 21.45 по московскому времени.