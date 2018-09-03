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Джанлуиджи Доннарумма: «Нужно сделать все, чтобы вернуть сборную Италии на подобающее место»
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Джанлуиджи Доннарумма: «Нужно сделать все, чтобы вернуть сборную Италии на подобающее место» 

Спорт-Экспресс + ещё 2 43 минуты назад
Фото: АРФМ
Голкипер «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма — о перспективах национальной команды.
— Всегда приятно возвращаться в сборную, — цитирует вратаря Football Italia. — Мы должны сделать все, чтобы вернуть сборную Италии на подобающее место.
Также игрок рассказал о матче с «Ромой» в чемпионате Италии (2:1).
— У нас отличная команда. Мы очень хотели обыграть «Рому». Наша цель — вернуть «Милан» в Лигу чемпионов, где он и должен быть. Мы сделаем все для этого.
7 сентября в матче Лиги наций сборная Италии сыграет со сборной Польши. Начало в 21.45 по московскому времени.
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