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Денис Черышев: «Во втором тайме „Валенсия“ сыграла лучше»
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Денис Черышев: «Во втором тайме „Валенсия“ сыграла лучше» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев — о матче с «Леванте» (2:2) в третьем туре чемпионата Испании. Он стал автором одного из голов.
— Мы не можем быть довольны результатом, потому что хотели победить. Хоть мы и не выиграли, у нас есть хорошая команда. Мы двигаемся в нужном направлении и постараемся выиграть следующий матч, — цитирует россиянина испанская версия сайта Eurosport. — Мне понравилось, как команда отреагировала на происходящее во втором тайме. В первом тайме мы сыграли недостаточно хорошо. «Леванте» воспользовался нашими ошибками, они сыграли очень эффективно. Во втором тайме мы увидели другую «Валенсию». Мы сыграли более смело и могли забить больше. Жара? Было очень жарко, но от жары страдали обе команды.
Черышев: первый гол в сезоне
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