Источник: Шатов вернется в строй после перерыва на игры сборной

Шатов не участвовал в последних матчах «Зенита» из-за проблем со здоровьем.

«Олег сказал, что вернется после перерыва на игры сборной. Ну что сказать — очень ждем!», — написал Траньков.

Олег сказал, что вернётся после перерыва на игры сборной. Ну что сказать 🤷🏻‍♂️ очень ждём! @o_shatov

Публикация от Maxim Trankov (@xam_trankov)

2 Сен 2018 в 3:51 PDT 16 сентября «Зенит» сыграет в гостях против «Оренбурга».

Сборная России 7 сентября проведет матч в рамках Лиги наций против Турции, а 10 сентября сыграет товарищеский матч с Чехией.