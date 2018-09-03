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Источник: Шатов вернется в строй после перерыва на игры сборной
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Источник: Шатов вернется в строй после перерыва на игры сборной 

Советский спорт 45 минут назад
Шатов не участвовал в последних матчах «Зенита» из-за проблем со здоровьем.
«Олег сказал, что вернется после перерыва на игры сборной. Ну что сказать — очень ждем!», — написал Траньков.
Олег сказал, что вернётся после перерыва на игры сборной. Ну что сказать 🤷🏻‍♂️ очень ждём! @o_shatov
Публикация от Maxim Trankov (@xam_trankov)
2 Сен 2018 в 3:51 PDT  16 сентября «Зенит» сыграет в гостях против «Оренбурга».
Сборная России 7 сентября проведет матч в рамках Лиги наций против Турции, а 10 сентября сыграет товарищеский матч с Чехией.
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