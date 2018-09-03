Манчини считает проблемой, что футболисты сборной Италии не играют в своих клубах

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини не доволен, что футболисты команды не получают игровое время в своих клубах.

«Мы видели множество матчей, но немногие итальянские футболисты приняли в них участие, что может стать проблемой. Мы вызвали игроков, которые уже находятся в системе и были задействованы в последних трех встречах. У нас не так много времени, к тому же итальянские футболисты не играют. Не думаю, что такое когда-либо происходило в Италии в таком масштабе. Это касается как вратарей, так и полевых игроков. Кутроне забивает, но мы не можем взять всех футболистов из сборной U21. Надеемся, что он продолжит играть и забивать», — цитирует Манчини Rai Sport.

Итальянцы в рамках группового этапа Лиги наций проведут матчи со сборными Польши и Португалии.