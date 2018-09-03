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Сборная России начала подготовку к матчам с Турцией и Чехией в Новогорске
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Сборная России начала подготовку к матчам с Турцией и Чехией в Новогорске 

Газета.Ru + ещё 11 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Футболисты сборной России собрались в Новогорске для подготовки к матчам с Турцией и Чехией, сообщает Sport24.
Как передает пресс-служба национальной команды России, в расположение прибыли все вызванные Станиславом Черчесовым игроки.
Сборная России с 3 по 5 сентября будет тренироваться в Новогорске, а вечером в среду отправится в Турцию.
Матч Турция — Россия состоится 7 сентября в Трабзоне, а игра с Чехией пройдет в Ростове-на-Дону 10 сентября.
Ранее Черчесов объяснил неудачи Федора Смолова на ЧМ-2018.
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