Сборная России начала подготовку к матчам с Турцией и Чехией в Новогорске

Футболисты сборной России собрались в Новогорске для подготовки к матчам с Турцией и Чехией, сообщает Sport24.

Как передает пресс-служба национальной команды России, в расположение прибыли все вызванные Станиславом Черчесовым игроки.

Сборная России с 3 по 5 сентября будет тренироваться в Новогорске, а вечером в среду отправится в Турцию.

Матч Турция — Россия состоится 7 сентября в Трабзоне, а игра с Чехией пройдет в Ростове-на-Дону 10 сентября.