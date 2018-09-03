Дзюба будет капитаном сборной России в матчах с Турцией и Чехией

Подготовка сборной России к ближайшим матчам будет проходить с сегодняшнего дня, 3 сентября, по 5 сентября, после чего национальная команда отправится в Турцию. 7 сентября в Трабзоне состоится матч группового этапа Лиги наций между сборными Турции и России. 10 сентября россияне проведут контрольную встречу с Чехией. Игра пройдёт в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена».