Дзюба прибыл в расположение сборной России (фото)

«Артем Дзюба в прекрасном настроении и с улыбкой на лице», — говорится в сообщении.

Артем Дзюба в прекрасном настроении и с улыбкой на лице 😊 pic.twitter.com/MS7KoVKYGH

— Сборная России (@TeamRussia) 3 сентября 2018 г.

Сборная России 7 сентября в рамках Лиги наций сыграет с командой Турции, а 10 сентября проведет товарищеский матч против Чехии.

Дзюба в новом сезоне провел за «Зенит» 8 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал четыре голевые передачи.