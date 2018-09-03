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Дзюба прибыл в расположение сборной России (фото)
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Дзюба прибыл в расположение сборной России (фото) 

Советский спорт + ещё 1 1 час назад
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба приехал в расположение сборной России. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
«Артем Дзюба в прекрасном настроении и с улыбкой на лице», — говорится в сообщении.
Артем Дзюба в прекрасном настроении и с улыбкой на лице 😊 pic.twitter.com/MS7KoVKYGH
— Сборная России (@TeamRussia) 3 сентября 2018 г.
Сборная России 7 сентября в рамках Лиги наций сыграет с командой Турции, а 10 сентября проведет товарищеский матч против Чехии.
Дзюба в новом сезоне провел за «Зенит» 8 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал четыре голевые передачи.
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