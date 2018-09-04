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Голодец встретилась с футболистами сборной России в Новогорске
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Голодец встретилась с футболистами сборной России в Новогорске 

ТАСС + ещё 7 2 часа назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 4 сентября. Вице-премьер РФ Ольга Голодец встретилась с игроками сборной России по футболу на базе в подмосковном Новогорске. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
Национальная команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова в понедельник начала подготовку к двум играм — 7 сентября российская сборная в новом турнире, Лиге наций, сыграет с турками в Трабзоне, а через три дня в Ростове-на-Дону проведет товарищеский матч против команды Чехии.
Голодец пожелала удачи и хорошего сезона игрокам национальной команды. «После чемпионата мира по футболу в нашей стране появились люди, которые верят в нашу сборную, эти люди с вами связывают свои надежды», — приводит слова Голодец пресс-служба кабмина.
"Сейчас у нас открываются детские спортивные школы. И после чемпионата у нас произошло увеличение числа желающих заниматься футболом не просто в разы, а по некоторым регионам даже в 5-6 раз. Это абсолютно ваша заслуга. Нам очень хочется красивого, техничного футбола, футбола с самоотдачей, и накануне Лиги наций я хочу пожелать вам удачи, хорошего сезона", — отметила заместитель председателя правительства РФ.
Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций, призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге команды распределены на группы, сборная России выступает в группе 2 лиги В, где сыграет по два матча с командами Турции и Швеции, победитель группы перейдет в лигу А, команда, занявшая третье место, — в лигу С. Участники Лиги наций разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года.
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