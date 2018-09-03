Лунев будет защищать ворота сборной России в матче Лиги наций с турками

В понедельник сборная России начала подготовку к матчу Лиги наций против команды Турции (7 сентября, Трабзон), а также к контрольной встрече с чехами (10 сентября, Ростов— на-Дону).

"Со сборной Турции сыграет Лунев", — сказал Черчесов.