Лунев будет защищать ворота сборной России в матче Лиги наций с турками 

НОВОГОРСК /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Голкипер "Зенита" Андрей Лунев будет основным вратарем сборной России по футболу в предстоящем матче Лиги наций против команды Турции. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов.
В понедельник сборная России начала подготовку к матчу Лиги наций против команды Турции (7 сентября, Трабзон), а также к контрольной встрече с чехами (10 сентября, Ростов— на-Дону).
"Со сборной Турции сыграет Лунев", — сказал Черчесов.
На матчи с турками и чехами вызваны еще два голкипера — Маринато Гилерме ("Локомотив") и Антон Шунин ("Динамо").