Все игроки сборной России тренируется в общей группе

Все футболисты сборной России в общей группе проводят в среду, 5 сентября, на базе в Новогорске, занятие в рамках подготовки к предстоящим матчам с командами Турции и Чехии, передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер

Напомним, что уже 7 сентября в Трабзоне состоится матч группового этапа Лиги наций между сборными Турции и России. 10 сентября, россияне проведут контрольную встречу с Чехией. Игра пройдёт в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена».