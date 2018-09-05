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Все игроки сборной России тренируется в общей группе
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Все игроки сборной России тренируется в общей группе 

Чемпионат.com + ещё 14 52 минуты назад
Фото: ТАСС
Все футболисты сборной России в общей группе проводят в среду, 5 сентября, на базе в Новогорске, занятие в рамках подготовки к предстоящим матчам с командами Турции и Чехии, передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Напомним, что уже 7 сентября в Трабзоне состоится матч группового этапа Лиги наций между сборными Турции и России. 10 сентября, россияне проведут контрольную встречу с Чехией. Игра пройдёт в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена».
Лига наций — международный турнир среди сборных Европы, который впервые проходит под руководством УЕФА. Соревнование будет связано с отборочным циклом к чемпионатам Европы, давая дополнительную возможность выхода в финальную стадию ряду национальных команд.
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