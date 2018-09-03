Льорис не сыграет против сборных Германии и Голландии

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис пропустит матчи сборной Франции с командами Германии и Голландии.

"Льорис пропустит два ближайших матча", — заявил наставник действующих чемпионов мира Дидье Дешам , чьи слова приводит Рейтер

6 сентября национальная команда встретится в Мюнхене со сборной Германии в 1-м туре Лиги наций, а через три дня — в Сен-Дени с командой Голландии.

Ранее стало известно, что Льорис был пойман полицейскими Лондона за рулем своего автомобиля в нетрезвом состоянии. Позже игрок был оштрафован клубом и принес извинения.