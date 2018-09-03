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Льорис не сыграет против сборных Германии и Голландии
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Льорис не сыграет против сборных Германии и Голландии 

Советский спорт + ещё 2 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис пропустит матчи сборной Франции с командами Германии и Голландии.
"Льорис пропустит два ближайших матча", — заявил наставник действующих чемпионов мира Дидье Дешам, чьи слова приводит Рейтер.
6 сентября национальная команда встретится в Мюнхене со сборной Германии в 1-м туре Лиги наций, а через три дня — в Сен-Дени с командой Голландии.
Ранее стало известно, что Льорис был пойман полицейскими Лондона за рулем своего автомобиля в нетрезвом состоянии. Позже игрок был оштрафован клубом и принес извинения.
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