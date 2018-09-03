Андрей Кузин: Реабилитировались на чемпионате Европы за провал на Кубке мира по регби-7

Главный тренер женской сборной России по регби-7 Андрей Кузин прокомментировал победу своей команды в чемпионате Европы, подчеркнув, что главную роль в успехе россиянок сыграли эмоции. Сборная России выиграла казанский этап чемпионата Европы и завоевала золото в общем зачете турнира.

"В Казани мы задумывали подтвердить звание чемпионов Европы, и мы это сделали. Первый этап был тяжелым, мы проиграли. Хотели реабилитироваться, и девочки показали хорошую игру. Когда эмоции переполняют, у нас все получается. При своей поддержке девочки эмоционально лучше играют. В финале все получилось. Единственный момент, когда в конце первого тайма дали Франции возможность положить попытку. Девочки выстояли, и это был переломный момент в матче. А в концовке просто расслабились", — подчеркнул Кузин.

По словам главного тренера, уже в октябре сборная России стартует в новом сезоне, главной задачей которого будет отбор на Олимпийские игры. Завершившийся сезон Кузин назвал тяжелым.

"Половина сезона прошла успешно, получалось все, что задумывали, а к концу Мировой серии сдали обороты. Может, устали физически или эмоционально. К сожалению, самое провальное было соревнование на Кубке мира. Реабилитировались на чемпионате Европы, и хотя здесь соперники были попроще, было важно победить, чтобы в дальнейшем чувствовать себя лучше", — заключил специалист.