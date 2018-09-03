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Игнашевич приехал в расположение сборной России (фото)
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Игнашевич приехал в расположение сборной России (фото) 

Советский спорт + ещё 1 1 час назад
В Новогорске сборная России будет готовиться к сентябрьским матчам с Турцией и Чехией.
В Новогорск приехал Сергей Игнашевич! pic.twitter.com/aMnf0PDHYx
— Сборная России (@TeamRussia) 3 сентября 2018 г.
Напомним, что Игнашевич объявил о завершении спортивной карьеры после чемпионата мира-2018. Позже главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что 39-летний футболист будет помогать тренерскому штабу национальной команды.
Сборная России 7 сентября в рамках Лиги наций сыграет с командой Турции в Трабзоне, а 10 сентября проведет товарищеский матч против Чехии в Ростове-на-Дону.
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