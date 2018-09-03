Игнашевич приехал в расположение сборной России (фото)

В Новогорске сборная России будет готовиться к сентябрьским матчам с Турцией и Чехией.

— Сборная России (@TeamRussia) 3 сентября 2018 г.

Напомним, что Игнашевич объявил о завершении спортивной карьеры после чемпионата мира-2018. Позже главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что 39-летний футболист будет помогать тренерскому штабу национальной команды.

Сборная России 7 сентября в рамках Лиги наций сыграет с командой Турции в Трабзоне, а 10 сентября проведет товарищеский матч против Чехии в Ростове-на-Дону.