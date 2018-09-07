Коллектив Дворца пионеров Челябинска поздравили с началом учебного года

Администрация Центрального района в своей работе часто сотрудничает с учреждениями системы образования района: школами, университетами, колледжами, творческими центрами. Поэтому на традиционный педагогический совет Дворца пионеров и школьников им. Н. К. Крупской также были приглашены представители руководства района.

Одними из гостей торжественного собрания, посвящённого началу учебного года, стали заместитель главы Центрального района Денис Мацко и председатель районного Совета депутатов Александр Хлызов.

— Поздравляю вас от имени главы Центрального района Виктора Ереклинцева. Вы занимаетесь светлым и замечательным делом. Спасибо за ваш нелёгкий труд, — сказал Денис Николаевич. — Думаю, что у вас замечательные перспективы, потому что директор Дворца пионеров — Юлия Викторовна Смирнова — человек не только практичного склада ума, но и научного. И тот симбиоз науки и практики, который сегодня рождается в вашем учреждении — залог светлого будущего. Успехов вам, движения вперёд и вверх.

Александр Анатольевич также отметил, что депутаты гордятся тем, что Дворец расположен на территории нашего района. — Дети после уроков в школах со всего Челябинска с радостью спешат на занятия к вам. И вы вместе с ними творите, воспитываете в них разносторонне развитых людей. Поэтому мы вдвойне рады, что в этом году в партийный проект «Городская среда» вошёл сквер «Алое поле», то есть территория около Дворца пионеров, — сказал он.

Наряду с другими почётными гостями, представители администрации Центрального района вручили руководству и сотрудникам Дворца пионеров почётные грамоты за добросовестный многолетний труд, профессионализм, творческую инициативу и любовь к своему делу.

Затем директор учреждения Юлия Смирнова рассказала, каких успехов уже добился коллектив, и пожелала сотрудникам успешной работы.

— Очень здорово, когда столько родителей хотят привести к нам своих детей. Мы видим горящие глаза ребят, которые готовы учиться чему-то новому и интересному. Мы с вами годами создавали этот положительный имидж, и теперь он работает на нас. Желаю, чтобы у вас хватило сил и здоровья воплотить в новом учебном году в жизнь все ваши творческие идеи, — сказала Юлия Викторовна.