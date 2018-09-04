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Защитник «Ливерпуля» стал капитаном сборной Шотландии
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Защитник «Ливерпуля» стал капитаном сборной Шотландии
Soccer News
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ещё 1
50 минут назад
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Soccer News
24-летний фулбек «красных» выбран преемником
Скотта Брауна
, который в феврале объявил об уходе из национальной команды.
Робертсон выступает за сборную Шотландии с 2014 года, сыграл 20 матчей и забил 2 гола.
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