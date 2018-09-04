Защитник «Ливерпуля» стал капитаном сборной Шотландии

24-летний фулбек «красных» выбран преемником Скотта Брауна , который в феврале объявил об уходе из национальной команды.

Робертсон выступает за сборную Шотландии с 2014 года, сыграл 20 матчей и забил 2 гола.