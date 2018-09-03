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Ярмоленко извинился перед болельщиками «Вест Хэма» за неудачи команды
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Ярмоленко извинился перед болельщиками «Вест Хэма» за неудачи команды 

Спорт-Экспресс 32 минуты назад
Полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко принес извинения болельщикам команды за неудачные выступления «молотобойцев». В последнем матче его команда дома уступила «Вулверхэмптону» (0:1).
— Это сложный момент, но мы должны сесть и подумать о нашей игре. Каждый игрок должен это сделать, — цитирует украинца официальный сайт клуба. — Мы играли лучше во втором тайме, но проиграли. Это очень сложно принять, я не знаю, что сказать. Хочу извиниться перед болельщиками. После перерыва на матчи сборных мы должны сыграть лучше. Мы должны сыграть за клуб и за болельщиков. Результат очень и очень плохой. Нам нужно подумать, как улучшить свою игру. У нас есть хорошие игроки и хороший тренер. Но мы должны биться за результат. Нам нужно сосредоточиться на следующем матче и выиграть его.
"Вест Хэм" проиграл все четыре матча и занимает последнее место в чемпионате Англии.
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