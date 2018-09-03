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Экс-тренер сборной Италии Вентура: «После поражения от Швеции не хожу в IKEA»
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Экс-тренер сборной Италии Вентура: «После поражения от Швеции не хожу в IKEA» 

SPORT24.ru 26 минут назад
Бывший главный тренер сборной Италии Джан Пьеро Вентура признался, что не ходит в магазины компании IKEA после поражения «Скуадры Адзурры» от сборной Швеции по итогам двух стыковых матчей (0:0, 0:1) при отборе на ЧМ-2018. Проиграв, итальянцы остались без чемпионата мира, а сам Вентура был уволен. IKEA была основана в 1943 году в Швеции.
«После наших стыковых матчей со Швецией я не хожу в IKEA.
Буду ли смотреть матч Лиги Наций между Италией и Францией? Буду, я всегда был и остаюсь болельщиком сборной. С удовольствием поддержу команду. Манчини придется непросто, но так было и до этого.
Молодым игрокам не хватает игровой практики, но у многих из них большой потенциал. Им лишь надо дать шанс проявить себя, им нужно набраться опыта», — сказал Вентура в эфире Radio Anch’io Sport.
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