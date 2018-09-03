Экс-тренер сборной Италии Вентура: «После поражения от Швеции не хожу в IKEA»

Бывший главный тренер сборной Италии Джан Пьеро Вентура признался, что не ходит в магазины компании IKEA после поражения «Скуадры Адзурры» от сборной Швеции по итогам двух стыковых матчей (0:0, 0:1) при отборе на ЧМ-2018. Проиграв, итальянцы остались без чемпионата мира, а сам Вентура был уволен. IKEA была основана в 1943 году в Швеции.

«После наших стыковых матчей со Швецией я не хожу в IKEA.

Буду ли смотреть матч Лиги Наций между Италией и Францией? Буду, я всегда был и остаюсь болельщиком сборной. С удовольствием поддержу команду. Манчини придется непросто, но так было и до этого.

Молодым игрокам не хватает игровой практики, но у многих из них большой потенциал. Им лишь надо дать шанс проявить себя, им нужно набраться опыта», — сказал Вентура в эфире Radio Anch’io Sport.