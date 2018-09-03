Антигерой финала Лиги чемпионов совершил голевую ошибку в новом клубе

Вратарь Лорис Кариус совершил голевую ошибку в дебютном матче за стамбульский «Бешикташ», сообщает Sport24.

На 86-й минуте матча против «Бурсаспора» немецкий вратарь неудачно сыграл на выходе, из-за чего игрок противоположной команды забил мяч в пустые ворота. Ошибка привела к тому, что «Бешикташ» упустил победу — игра закончилась со счетом 1:1.

В прошлом сезоне 25-летний Кариус провел за «Ливерпуль» 19 матчей в чемпионате Англии, в которых пропустил 14 мячей. В финале Лиги чемпионов сезона-2017/18 против мадридского "Реала" вратарь совершил ряд ошибок, которые привели к поражению английской команды.

Ранее Кариус поблагодарил фанатов «Ливерпуля» после перехода в аренду в турецкий «Бешикташ».