Сборная России прилетела в Трабзон на матч с Турцией

Сборная России прилетела в Трабзон, где через два 7 сентября в Трабзоне проведёт матч группового этапа Лиги наций с командой Турции.

Напомним, что уже 10 сентября, россияне проведут контрольную встречу с Чехией. Игра пройдёт в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена».

Лига наций — международный турнир среди сборных Европы, который впервые проходит под руководством УЕФА. Соревнование будет связано с отборочным циклом к чемпионатам Европы, давая дополнительную возможность выхода в финальную стадию ряду национальных команд.

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