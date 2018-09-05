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Сборная России прилетела в Трабзон на матч с Турцией
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Сборная России прилетела в Трабзон на матч с Турцией 

Чемпионат.com + ещё 12 14 часов назад
Фото: Soccer News
Сборная России прилетела в Трабзон, где через два 7 сентября в Трабзоне проведёт матч группового этапа Лиги наций с командой Турции.
Напомним, что уже 10 сентября, россияне проведут контрольную встречу с Чехией. Игра пройдёт в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена».
Лига наций — международный турнир среди сборных Европы, который впервые проходит под руководством УЕФА. Соревнование будет связано с отборочным циклом к чемпионатам Европы, давая дополнительную возможность выхода в финальную стадию ряду национальных команд.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
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