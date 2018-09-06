Сборная России в полном составе тренируется в Трабзоне

Все футболисты сборной России проводят в четверг, 6 сентября, на стадионе в Трабзоне занятие в рамках подготовки к предстоящим матчам с командами Турции и Чехии, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

В пятницу, 7 сентября, в Трабзоне состоится матч группового этапа Лиги наций между сборными Турции и России. 10 сентября, россияне проведут контрольную встречу с Чехией. Игра пройдёт в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена».

Лига наций — международный турнир среди сборных Европы, который впервые проходит под руководством УЕФА. Соревнование будет связано с отборочным циклом к чемпионатам Европы, давая дополнительную возможность выхода в финальную стадию ряду национальных команд.