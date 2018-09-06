Ещё
Сборная России в полном составе тренируется в Трабзоне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная России в полном составе тренируется в Трабзоне 

Чемпионат.com + ещё 19 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Все футболисты сборной России проводят в четверг, 6 сентября, на стадионе в Трабзоне занятие в рамках подготовки к предстоящим матчам с командами Турции и Чехии, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
В пятницу, 7 сентября, в Трабзоне состоится матч группового этапа Лиги наций между сборными Турции и России. 10 сентября, россияне проведут контрольную встречу с Чехией. Игра пройдёт в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена».
Лига наций — международный турнир среди сборных Европы, который впервые проходит под руководством УЕФА. Соревнование будет связано с отборочным циклом к чемпионатам Европы, давая дополнительную возможность выхода в финальную стадию ряду национальных команд.
Чемпионат.com: последние новости
Миньоле, Феллайни и Бентеке не помогут сборной Бельгии в ближайших матчах Профессиональные футболисты Дании отказываются играть за сборную страны Россиянки начали Кубок мира по водному поло в Сургуте с победы над Испанией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известную фигуристку избили в Москве6
Мини-бикини: отдых российских гимнасток34
Медведева вернулась в Москву43
В РФС пожаловались в FIFA и UEFA на новую украинскую форму5
Без клюшек. Горячие хоккеистки России16
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Лыжный спорт
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
00:38
Умер известный хоккеист Павел Лазарев
Хоккей
04:59
Известную фигуристку избили в Москве
Фигурное катание
05:12
Шарапова оправдалась за позор на US Open
Теннис
00:36
Украинская легкоатлетка поразила сексуальным фото
Летние виды спорта Прочее
18:56
Попытка унизить Россию? Черчесова оставили на бобах
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение