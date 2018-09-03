Алаев: чувствую, что позитивный фон, появившийся вокруг сборной России, остался

7 сентября в Трабзоне состоится матч группового этапа Лиги наций между сборными Турции и России. 10 сентября россияне проведут контрольную встречу с Чехией. Игра пройдёт в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена».