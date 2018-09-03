Алаев: чувствую, что позитивный фон, появившийся вокруг сборной России, остался 

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев оценил поздравление игроков сборной России в адрес главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, а также отметил позитивный настрой в сборной. «Оригинально поздравили, кажется всем понравилось. Все видели, что команда в хорошем настроении отработала тренировку. Чувствую, что тот позитивный фон, который появился вокруг сборной, остался. Наша задача — сделать, чтобы так всё и продолжалось», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
7 сентября в Трабзоне состоится матч группового этапа Лиги наций между сборными Турции и России. 10 сентября россияне проведут контрольную встречу с Чехией. Игра пройдёт в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена».