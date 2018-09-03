Алаев: позитивный фон внутри сборной России по футболу сохранился после ЧМ-2018

Сборная России в понедельник начала подготовку к матчу Лиги наций против команды Турции (7 сентября, Трабзон), а также к контрольной встрече с чехами (10 сентября, Ростов— на-Дону). Перед занятием игроки поздравили главного тренера команды Станислава Черчесова с 55-летием, придя с накладными усами и в футболках с изображением специалиста в космическом скафандре с цифрой 55.

"Поздравление мы готовили заранее, получилось хорошо. Было видно, что игроки отработали с прекрасным настроением, никто даже с поля не хотел выходить. Я вижу, что позитивный фон, который был создан ранее, сохранился, это наша задача", — сказал Алаев.

Перед чемпионатом мира сборная подвергалась критике со стороны СМИ. «Все игроки ждут ближайших матчей. Давление на сборную есть всегда, но внимание помогает команде, негативный фон ушел», — отметил Алаев.

Сборная России на домашнем чемпионате мира добилась лучшего результата в новейшей истории, команда под руководством Черчесова вышла в плей-офф, обыграв на групповом этапе сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), а затем уступив уругвайцам (0:3). В 1/8 финала сборная России победила команду Испании в серии пенальти, а в четвертьфинале россияне уступили хорватам также в серии 11-метровых ударов.