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Алаев: позитивный фон внутри сборной России по футболу сохранился после ЧМ-2018
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Алаев: позитивный фон внутри сборной России по футболу сохранился после ЧМ-2018 

ТАСС 25 минут назад
НОВОГОРСК /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Позитивный фон в сборной России по футболу, который был во время чемпионата мира, сохранился. Такое мнение журналистам высказал и. о. президента Российского футбольного союза Александр Алаев.
Сборная России в понедельник начала подготовку к матчу Лиги наций против команды Турции (7 сентября, Трабзон), а также к контрольной встрече с чехами (10 сентября, Ростов— на-Дону). Перед занятием игроки поздравили главного тренера команды Станислава Черчесова с 55-летием, придя с накладными усами и в футболках с изображением специалиста в космическом скафандре с цифрой 55.
"Поздравление мы готовили заранее, получилось хорошо. Было видно, что игроки отработали с прекрасным настроением, никто даже с поля не хотел выходить. Я вижу, что позитивный фон, который был создан ранее, сохранился, это наша задача", — сказал Алаев.
Перед чемпионатом мира сборная подвергалась критике со стороны СМИ. «Все игроки ждут ближайших матчей. Давление на сборную есть всегда, но внимание помогает команде, негативный фон ушел», — отметил Алаев.
Сборная России на домашнем чемпионате мира добилась лучшего результата в новейшей истории, команда под руководством Черчесова вышла в плей-офф, обыграв на групповом этапе сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), а затем уступив уругвайцам (0:3). В 1/8 финала сборная России победила команду Испании в серии пенальти, а в четвертьфинале россияне уступили хорватам также в серии 11-метровых ударов.
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