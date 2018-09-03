Антон Заболотный: С Дзюбой приятно играть, думаю, мы классно смотримся впереди

Дзюба будет капитаном сборной России в ближайших матчах

"Тренер решает, от него зависит, видит ли он нас с Дзюбой в составе вместе, подходим мы под его задумку или нет. С Артемом приятно играть, я думаю, мы классно смотримся впереди.

В сборной отличное состояние, классная атмосфера, чемпионат мира дал это команде. Мое состояние хорошее, я меньше играл из «сборников», ребята утомились, есть время, чтобы подойти в нормальное состояние. Настрой отличный, готовы побеждать, команда покажет хороший футбол", — передает слова нападающего агентство «Р-Спорт».

10 сентября сборная России сыграет товарищеский матч в Ростове-на-Дону с командой Чехии.