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Игрок сборной России Заболотный рассказал об атмосфере в команде
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Игрок сборной России Заболотный рассказал об атмосфере в команде 

Газета.Ru + ещё 1 29 минут назад
Фото: Газета.Ru
Форвард национальной команды Антон Заболотный прокомментировал назначение капитаном сборной России по футболу нападающего Артема Дзюбы, сообщает ТАСС.
По словам футболиста, Дзюба создаст в команде необходимую атмосферу, но выйдут ли они играть в одной связке, решит уже тренер.
"Артем много эмоций отдавал команде, был душой команды, поэтому, думаю, в сборной будет такая же атмосфера, как и в "Зените". С Артемом очень приятно играть, я думаю, что мы классно смотримся впереди", — заявил Заболотный.
По мнению нападающего, чемпионат мира, прошедший в России в этом году, позитивно повлиял на команду. Все пребывают в хорошем расположении духа, по максимуму отдаются тренировкам и настроены на то, чтобы идти вперед и побеждать.
Ранее сообщалось, что Дзюба был назначен капитаном на матчи с турками и чехами, которые продут 7 сентября в Трабзоне и 10 сентября в Ростове-на-Дону соответственно.
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