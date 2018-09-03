Игрок сборной России Заболотный рассказал об атмосфере в команде

Форвард национальной команды Антон Заболотный прокомментировал назначение капитаном сборной России по футболу нападающего Артема Дзюбы, сообщает ТАСС

По словам футболиста, Дзюба создаст в команде необходимую атмосферу, но выйдут ли они играть в одной связке, решит уже тренер.

"Артем много эмоций отдавал команде, был душой команды, поэтому, думаю, в сборной будет такая же атмосфера, как и в "Зените" . С Артемом очень приятно играть, я думаю, что мы классно смотримся впереди", — заявил Заболотный.

По мнению нападающего, чемпионат мира, прошедший в России в этом году, позитивно повлиял на команду. Все пребывают в хорошем расположении духа, по максимуму отдаются тренировкам и настроены на то, чтобы идти вперед и побеждать.

Ранее сообщалось, что Дзюба был назначен капитаном на матчи с турками и чехами, которые продут 7 сентября в Трабзоне и 10 сентября в Ростове-на-Дону соответственно.