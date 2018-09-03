Бывший вратарь киевского «Динамо» Шовковский вошел в тренерский штаб сборной Украины

Об этом сообщило 3 сентября издание «Страна. UA».

В активе экс-футболиста 92 матча за национальную сборную. Как отмечается, данный тренерский опыт станет первым в карьере Александра Шовковского, повесившего бутсы на гвоздь несколько лет назад.

Ближайшими соперниками украинцев станут футболисты Чехии и Словакии. Эти матчи пройдут в сентябре в рамках розыгрыша Лиги наций УЕФА.

Матч с чешской сборной пройдет в городе Угерске-Градиште, что расположен в 30 километрах от Злина. Эта игра станет для украинцев первой в новом турнире.

После этого украинская сборная сыграет в родном Львове, где ей будет противостоять Словакия 9 сентября.

Лига наций как футбольный формат была утверждена в сентябре 2017 года. В соревнованиях примут участие все 55 европейских сборных. Они распределены по четырем лигам согласно месту в рейтинге, которое занимала команда к окончанию отборочного турнира чемпионата мира-2018.