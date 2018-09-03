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Бывший вратарь киевского «Динамо» Шовковский вошел в тренерский штаб сборной Украины
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Бывший вратарь киевского «Динамо» Шовковский вошел в тренерский штаб сборной Украины 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщило 3 сентября издание «Страна. UA».
В активе экс-футболиста 92 матча за национальную сборную. Как отмечается, данный тренерский опыт станет первым в карьере Александра Шовковского, повесившего бутсы на гвоздь несколько лет назад.
Ближайшими соперниками украинцев станут футболисты Чехии и Словакии. Эти матчи пройдут в сентябре в рамках розыгрыша Лиги наций УЕФА.
Матч с чешской сборной пройдет в городе Угерске-Градиште, что расположен в 30 километрах от Злина. Эта игра станет для украинцев первой в новом турнире.
После этого украинская сборная сыграет в родном Львове, где ей будет противостоять Словакия 9 сентября.
Лига наций как футбольный формат была утверждена в сентябре 2017 года. В соревнованиях примут участие все 55 европейских сборных. Они распределены по четырем лигам согласно месту в рейтинге, которое занимала команда к окончанию отборочного турнира чемпионата мира-2018.
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