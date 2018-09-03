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Набиуллин: футболисты сборной России чувствуют дополнительную ответственность после ЧМ
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Набиуллин: футболисты сборной России чувствуют дополнительную ответственность после ЧМ 

ТАСС 1 час назад
НОВОГОРСК /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Футболисты сборной России чувствуют на себе дополнительную ответственность после успешного выступления на домашнем чемпионате мира. Об этом журналистам заявил защитник национальной команды Эльмир Набиуллин.
Сборная России на домашнем чемпионате мира 2018 года дошла до четвертьфинала, где уступила хорватам (2:2, 3:4 — по пенальти). Это лучший результат команды за всю историю выступления на турнире. На групповом этапе россияне победили сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и уступили уругвайцам (0:3). В 1/8 финала российские футболисты в серии послематчевых пенальти победили испанцев (1:1, 4:3).
"Всегда приятно возвращаться в сборную. Мы уже обсудили Лигу наций, наши перспективы, наша задача — выигрывать в каждом матче. Для нас каждая игра важна, и эта не исключение, мы будем биться. Мы чувствуем на себе дополнительную ответственность, будем продолжать доказывать свою состоятельность", — заявил Набиуллин.
"Нам нужно поддерживать то, чего мы добились. Нам нужно продолжать держать эту планку", — добавил игрок.
В понедельник на учебно-тренировочной базе «Новогорск» сборная России начала подготовку к матчу Лиги наций против команды Турции (7 сентября, Трабзон), а также к товарищеской встрече с чехами (10 сентября, Ростов-на— Дону).
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