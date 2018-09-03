Черчесов: сборная России настраивается выиграть каждый матч в Лиге наций 

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча с командой Турции (7 сентября) в Лиге наций.
«По сравнению с последним матчем с Турцией различий много. Тогда был подготовительный период — это раз. Посмотрите на составы команд — это два. Ну и третье различие в том, что сейчас начинается официальный турнир, за который начисляются очки.
Скажу банальность, но настраиваемся выиграть каждый матч в Лиге наций. Есть турнир, сегодня мы в нём во второй лиге, я это так называю. Надо выходить в первую.
Проблемы в центре обороны? Мы это слово, как вы знаете, из лексикона убрали. Нойштедтер в хорошем состоянии. Его цифры и состояние нас удовлетворяют. В прошлом сезоне в «Фенербахче» такого не было. Но играть будут те футболисты, которые чувствуют себя гармонично», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.