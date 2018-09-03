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Черышев включен в заявку «Валенсии» на Лигу чемпионов
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Черышев включен в заявку «Валенсии» на Лигу чемпионов 

Спорт-Экспресс 29 минут назад
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев включен в клубную заявку на Лигу чемпионов, информирует официальный сайт «летучих мышей». В списке А, в котором значится россиянин, всего 24 игрока, в списке B еще пять.
Напомним хавбек сборной России перешел в «Валенсию» перед стартом этого сезона. Он получил мало игрового времени в первых двух турах чемпионата Испании, однако в последней игре с «Леванте» (2:2) он вышел в стартовом составе и забил гол.
Напомним, что сегодня его гол в ворота Хорватии (2:2, пенальти — 3:4) в матче 1/4 финала чемпионата мира вошел в десятку претендентов на звание лучшего мяча года.
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