Наставник «Валенсии» внес Черышева в заявку на матчи Лиги чемпионов

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Как сообщает пресс-служба «Валенсии», главный тренер «летучих мышей» Марселино Гарсия Тораль определил заявку испанского клуба на матчи группового этапа Лиги чемпионов.

Отметим, что в список команды вошел хавбек сборной России Денис Черышев, выступавший под руководством Тораля в «Вильярреале».

Напомним, «Валенсия» сыграет на групповом этапе ЛЧ с такими клубами, как «Ювентус», « Манчестер Юнайтед » и «Янг Бойз».

Первая игра состоится на «Месталье» 19 сентября с действующим чемпионом Италии.