Наставник «Валенсии» внес Черышева в заявку на матчи Лиги чемпионов 

Черышев претендует на премию Пушкаша (видео)
Как сообщает пресс-служба «Валенсии», главный тренер «летучих мышей» Марселино Гарсия Тораль определил заявку испанского клуба на матчи группового этапа Лиги чемпионов.
Отметим, что в список команды вошел хавбек сборной России Денис Черышев, выступавший под руководством Тораля в «Вильярреале».
Напомним, «Валенсия» сыграет на групповом этапе ЛЧ с такими клубами, как «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз».
Первая игра состоится на «Месталье» 19 сентября с действующим чемпионом Италии.