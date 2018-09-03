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Футболист сборной Англии Стерлинг пропустит матчи с испанцами и швейцарцами из-за травмы
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Футболист сборной Англии Стерлинг пропустит матчи с испанцами и швейцарцами из-за травмы 

ТАСС + ещё 2 59 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
ТАСС, 3 сентября. Нападающий сборной Англии по футболу Рахим Стерлинг покинул расположение команды из-за травмы. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sports.
Отмечается, что у Стерлинга возникли проблемы со спиной. Сроки восстановления 23-летнего футболиста не сообщаются.
Стерлинг дебютировал в сборной Англии в 2012 году. На чемпионате мира 2018 года в России он провел шесть матчей, дойдя до полуфинала, а в матче за третье место уступив команде Бельгии со счетом 0:2.
Сборная Англии 8 сентября проведет матч Лиги наций против команды Испании, а товарищескую встречу со швейцарцами — 11 сентября.
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