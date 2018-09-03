Футболист сборной Англии Стерлинг пропустит матчи с испанцами и швейцарцами из-за травмы

ТАСС , 3 сентября. Нападающий сборной Англии по футболу Рахим Стерлинг покинул расположение команды из-за травмы. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sports.

Отмечается, что у Стерлинга возникли проблемы со спиной. Сроки восстановления 23-летнего футболиста не сообщаются.

Стерлинг дебютировал в сборной Англии в 2012 году. На чемпионате мира 2018 года в России он провел шесть матчей, дойдя до полуфинала, а в матче за третье место уступив команде Бельгии со счетом 0:2.

Сборная Англии 8 сентября проведет матч Лиги наций против команды Испании, а товарищескую встречу со швейцарцами — 11 сентября.