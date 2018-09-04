Лаллана пропустит матчи Англии с Испанией и Швейцарией из-за травмы паха

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана покинул расположение сборной Англии, сообщает пресс-служба национальной команды.

У 30-летнего футболиста травма паха, он не сможет выступить в составе сборной в предстоящих международных матчах.

Сборная Англии сыграет с командой Испании в рамках розыгрыша Лиги наций 8 сентября, а также проведёт товарищескую встречу с национальной сборной Швейцарии 11 сентября.

Лаллана из-за проблем со здоровьем пропустил большую часть прошлого сезона и не вошёл в заявку сборной Англии на чемпионат мира-2018. В стартовавшей кампании Адам провёл лишь 4 минуты в игре «Ливерпуля» с «Кристал Пэлас» (2:0) во 2-м туре АПЛ.