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Лаллана пропустит матчи Англии с Испанией и Швейцарией из-за травмы паха
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Лаллана пропустит матчи Англии с Испанией и Швейцарией из-за травмы паха 

Чемпионат.com + ещё 10 1 час назад
Фото: Soccer News
Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана покинул расположение сборной Англии, сообщает пресс-служба национальной команды.
У 30-летнего футболиста травма паха, он не сможет выступить в составе сборной в предстоящих международных матчах.
Сборная Англии сыграет с командой Испании в рамках розыгрыша Лиги наций 8 сентября, а также проведёт товарищескую встречу с национальной сборной Швейцарии 11 сентября.
Лаллана из-за проблем со здоровьем пропустил большую часть прошлого сезона и не вошёл в заявку сборной Англии на чемпионат мира-2018. В стартовавшей кампании Адам провёл лишь 4 минуты в игре «Ливерпуля» с «Кристал Пэлас» (2:0) во 2-м туре АПЛ.
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