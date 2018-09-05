Ещё
Петербургский таксист подарил игроку сборной Англии счастливый браслет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Петербургский таксист подарил игроку сборной Англии счастливый браслет 

Газета.Ru + ещё 15 10 часов назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли рассказал, что во время чемпионата мира в России таксист из Санкт-Петербурга подарил ему счастливый браслет, сообщает "Советский спорт".
После первого матча группового этапа мирового первенства против команды Туниса (1:2), в котором Алли получил повреждение, футболист отправился в одну из клиник города на Неве на такси. Когда хавбек выходил из машины, таксист вручил ему подарок.
"Он сказал, что браслет приносит удачу", — цитирует игрока Standart.
Последующее обследование не выявило серьезной травмы, а футболист смог продолжить выступление за команду, которая заняла четвертое место на турнире.
"Я сохранил браслет. Я не ношу его на руке, но он лежит в моей сумке", — отметил Алли.
Ранее сообщалось, что российские фанаты поддержали Алли национальным гимном.
Газета.Ru: последние новости
Бывший футболист ЦСКА оценил шансы сборной Чехии в матче против России Черчесов назначил капитана сборной России Все игроки сборной России тренируются в общей группе перед матчем с Турцией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинская легкоатлетка поразила сексуальным фото28
На форме сборной Украины появилась двусмысленная надпись92
«Очень жестко»: во что превратилась сборная после ЧМ4
Ковальчук получил новую должность2
Недостойна: красавица Туктамышева пнула Загитову
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Лыжный спорт
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
00:38
Умер известный хоккеист Павел Лазарев
Хоккей
05:12
Шарапова оправдалась за позор на US Open
Теннис
00:36
Украинская легкоатлетка поразила сексуальным фото
Летние виды спорта
18:56
Попытка унизить Россию? Черчесова оставили на бобах
Футбол
00:45
Федерер нанес величайший удар в истории
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение