Петербургский таксист подарил игроку сборной Англии счастливый браслет

Полузащитник сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли рассказал, что во время чемпионата мира в России таксист из Санкт-Петербурга подарил ему счастливый браслет, сообщает "Советский спорт"

После первого матча группового этапа мирового первенства против команды Туниса (1:2), в котором Алли получил повреждение, футболист отправился в одну из клиник города на Неве на такси. Когда хавбек выходил из машины, таксист вручил ему подарок.

"Он сказал, что браслет приносит удачу", — цитирует игрока Standart.

Последующее обследование не выявило серьезной травмы, а футболист смог продолжить выступление за команду, которая заняла четвертое место на турнире.

"Я сохранил браслет. Я не ношу его на руке, но он лежит в моей сумке", — отметил Алли.

Ранее сообщалось, что российские фанаты поддержали Алли национальным гимном.