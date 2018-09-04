Бывший тренер сборной Мексики Осорио возглавил сборную Парагвая

Контракт рассчитан до 2022 года, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Парагвая.

Планируется, что Осорио будет работать с парагвайской командой на Кубке Америки-2019 и на ЧМ-2022 в Катаре. Ранее сборную Парагвая тренировал Франсиско Арсе. Парагвайцы не сумели квалифицироваться на два последних чемпионата мира.

57-летний Осорио возглавлял сборную Мексики с 2015 года до июля этого года. Колумбийский специалист руководил командой во время чемпионата мира в России, «ацтеки» дошли до 1/8 финала, где уступили Бразилии со счётом 0:2.